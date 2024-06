Shadow of the Erdtree - Elden Ring DLC-Launch Trailer zeigt jede Menge Settings, Figuren und Feinde

Der Elden Ring-DLC erscheint am 21. Juni und hat in den internationalen Tests etliche Traum-Wertungen abgestaubt. Hier könnt ihr in unserem Shadow of the Erdtree-Test lesen, was uns besonders gut gefallen und auch überrascht hat. Der Launch-Trailer schürt jetzt noch mal ordentlich die Vorfreude und zeigt richtig viel aus der riesigen Erweiterung.

Ihr seht epische Kampfszenen und natürlich auch einige der neuen Figuren, die euch im Reich der Schatten begegnen. Dazu gibt's auch noch gleich mehrere, bisher nicht in Trailern gezeigte Boss-Begegnungen.

Der DLC erscheint für alle Plattformen, auf denen ihr Elden Ring zocken könnt, aber um ihn starten zu können, müsst ihr euch relativ weit durchs Hauptspiel prügeln. Bei GamePro.de findet ihr viele hilfreiche Guides zum Startpunkt, dem empfohlenen Level und der Vorbereitung.