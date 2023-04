Shadows Over Loathing - Das Strichfiguren-RPG mit viel Witz gibt's jetzt auf Switch

Im Rahmen der neuen Indie World-Ausgabe wurde das witzige RPG Shadows over Loathing vorgestellt.

Das ist der Nachfolger zu West of Loathing, das einen sehr ähnlichen Stil hat. In der Form von Strichfiguren erwartet euch nämlich ein Comedy-Rollenspiel. So levelt ihr eure Party auf, nutzt die unterschiedlichsten Waffen und bekämpft so allerlei Gegner.

Wie in der Indie World angekündigt wurde, ist das Spiel ab sofort auf der Nintendo Switch erhältlich.