Sherlock Holmes: The Awakened - Neuer Trailer verrät den Releasetermin des Remakes

Sherlock Holmes: The Awakened ist ein vollständiges Remake des Originals von 2007, in dem der junge Meisterdetektiv auf den Cthulhu-Mythos trifft. Das Spiel führt Holmes und Watson um den ganzen Globus und erfordert neben den Fähigkeiten als Detektiv auch ein starkes Nervenkostüm. The Awakened soll nämlich auch dank moderner Technik richtig gruselig werden.

Bisher war nur das Jahr 2023 als Release-Zeitraum angegeben, jetzt wurde das finale Datum mit einem neuen Trailer angekündigt. Am 11. April erscheint das neue Abenteuer für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC.