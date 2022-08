Bereits 2006 kamen wir in Sherlock Holmes: The Awakened (auf Deutsch: Sherlock Holmes: Die Spur der Erwachten) einem Cthulhu-Kult auf die Schliche. Nun will Frogwares den Titel neu auflegen. Der Trailer zeigt, wie düster atmosphärisch das aussehen soll. Die Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung hat ihr Ziel bereits überschritten. In dem Arthur Conan Doyle/H.P. Lovecraft-Crossover sollen wir ermitteln und dem typischen kosmischen Wahnsinn entkommen.

Geplant ist eine Veröffentlichung im Jahr 2023 für alle gängingen Plattformen.