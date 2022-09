Ship of Fools bläst dank Koop frischen Wind in das Roguelike-Segel

Worms-Publisher Team 17 und das Entwicklerstudio Fika Productions arbeiten an dem Koop-Roguelike Ship of Fools, das euch auf die hohe See mitnehmen wird. Neben einem poppigen Artstyle warten viele Runden auf euch, in denen ihr euer Schiff durch lästige Meereshorden und bombastische Bosse schippert müsst. Der Release für Konsolen und PC ist für den 22. November geplant.

Um die fischigen Feinde von eurem Schiff fernzuhalten, müsst ihr zu zweit oder im Alleingang mit diversen Nahkampfwaffen alles von den Planken putzen, das euer Gefährt entert. Gegner, die euch von außerhalb beschießen, dürft ihr mit euren Kanonen einheizen. Nur mit einer guten Koordination und den richtigen Fähigkeiten könnt ihr einen Run erfolgreich abschließen und die Gefahr für euer Inselarchipel abwenden.