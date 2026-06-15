"Sieht besser aus als der letzte" - Der neue Trailer zu Disneys Realverfilmung von Vaiana löst bei Skeptikern vorsichtige Vorfreude aus

Nachdem Disney Ende 2025 den ersten Trailer für die Live-Action-Adaption seines Abenteuerfilms Vaiana (auf Englisch Moana) enthüllte, hagelte es im Netz zunächst Kritik. Fans fragten sich, warum der Animationsfilm von 2016 überhaupt ein 1:1-Remake brauche und bemängelten den Look der Neuauflage als billig; der Film setze zu sehr auf Computeranimation, die Charakterdesigns seien wenig überzeugend.

Nun hat Disney den finalen Trailer vor dem Kinostart am 9. Juli 2026 veröffentlicht und dafür offenbar an den richtigen Stellschrauben gedreht, denn die Reaktionen der Community darauf fallen deutlich besser aus. In den Kommentaren auf YouTube schreiben Fans etwa, der Trailer sehe deutlich besser aus als der letzte; ein anderer User freut sich bereits auf den Kinobesuch.

Vielleicht trifft der Trailer mit seinem lockeren Ton auch einfach mehr den Geschmack der Fans. Über Dwayne Johnsons Haarpracht, die im ersten Trailer von vielen als merkwürdig bemängelt wurde, erlaubt sich der Trailer sogar einen Witz. In Vaina geht es um die junge Navigatorin Vaina, die gemeinsam mit dem Halbgott Maui über den Pazifik segelt, um der Göttin Te Fiti ihr Herz zurückzubringen und ihr Volk vor dem Untergang zu bewahren.