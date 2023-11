Don't Nods neues Action-Adventure Banishers: Ghosts of New Eden schneidet sich eine Scheibe vom Hexer ab. Als Geisterjäger-Pärchen Red und Antea seid ihr hier Ende des 17. Jahrhundert in den düsteren Wäldern von Neuengland unterwegs und macht gegen klingende Münze Spukgestalten den Gar aus.



Das macht Don't Nod gerde noch so



Das Schlimme daran: Antea ist selbst vor kurzem zum Geist geworden! Nun kämpft Red mit ihr gemeinsam, um seine Frau zurück zu holen. Wir konnten die Odyssee der beiden anspielen. Wie dieser clevere Kampf aus Diesseits und Jenseits funktioniert, worauf es Bansihers wirklich ankommt und was das Spiel mit Life is Strange zu tun hat, erfahrt ihr im Preview-Video!