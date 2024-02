Banisher's: Ghosts of New Eden ist das neue Action-Adventure der Life is Strange-Macher Don't Nod. Zum Release gibt es jetzt einen neuen Trailer.

Der Titel, den wir auch schon testen konnten, entführt euch in eine alternative Version Nordamerikas im 17. Jahrhundert. Geister und andere, übernatürliche Wesen treiben ihr Unwesen und ihr müsst dem ein Ende bereiten. Dabei steuert ihr vor allem Red, könnt aber auch auf die Fähigkeiten seiner Partnerin Antea, die selbst ein Geist ist, zugreifen.

Banisher's: Ghosts of New Eden ist am 13. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen.