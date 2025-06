Silent Hill f: Der neue Trailer enthüllt das Release-Datum, ist aber nichts für schwache Nerven

Auf der State of Play am 4. Juni 2025 wurde ein neuer Trailer für das Survival-Horror-Spiel Silent Hill f veröffentlicht. Dieser zeigt nicht nur über zwei Minuten neues Gameplay und gibt erstmals tiefere Einblicke in das Kampfsystem, sondern verrät auch das Release-Datum. Am 25. September 2025 ist es so weit und Silent Hill f erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Bevor ihr euch das Video nun aber anguckt, seid gewarnt: die drei Minuten sind wirklich nichts für schwache Nerven.