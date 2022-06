Sims 4 enthüllt neues Erweiterungspaket und gibt Teenies endlich was zu tun

30.06.2022 17:15 Uhr

EA und Maxis haben soeben den neuesten Trailer zu Sims 4 veröffentlicht, der ein neues Erweiterungspaket vorstellt. So könnt ihr euch jetzt auf High School Years freuen.

Was beinhaltet das Paket? Eure Teenager-Sims werden endlich mit mehr Inhalten bedacht. So könnt ihr das Leben an einer amerikanischen High School nacherzählen. Über die unterschiedlichen Cliquen und Sportaktivitäten bis hin zur Promnacht, könnt ihr alles nachspielen, was eben zu einem Teenie-Leben dazu gehört.

Sims 4: High School Years erscheint am 28. Juli für PC und Konsolen. Kauft ihr das Paket bis zum 8. September bekommt ihr noch ein kleines Pack bestehend aus drei Möbelstücken für eure digitale Streamer*innen-Karrieren.