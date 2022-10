Skull and Bones - Neuer Trailer stellt Customization-Optionen vor

Nach jahrelanger Irrfahrt soll Skull and Bones am 9. März 2023 endlich in den Hafen einlaufen und für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Das Actionspiel von Ubisoft basiert auf den Schiffskämpfen aus Assassin's Creed Blackflag und bietet einen großen, offenen Ozean, den ihr mit eurem Piratenschiff bereisen könnt.

Das Aussehen und die Ausstattung eures Schiffs könnt ihr dabei offenbar umfassend anpassen. Von Waffen über Gallionsfiguren bis zu den Segeln gibt es viele Möglichkeiten, um eure eigenen Vorstellungen umzusetzen. Auch euren Kapitän oder eure Kapitänin darf selbst erstellt werden.