Skull & Bones - Vorschau zu Ubisofts Piraten-Open-World

von Dimitry Halley,

09.07.2022 10:15 Uhr

2018 konnten wir Ubisofts Piraten-Spiel Skull and Bones bereits anspielen, doch danach versank das Spiel in Entwicklungs-Untiefen. Doch jetzt soll es am 8. November 2022 für PC und Konsolen veröffentlicht werden. Stellt sich die Frage, was sich in den letzten Jahren an dem Open-World-Spiel verändert hat und was geblieben ist. Und natürlich: Wie funktioniert Skull & Bones überhaupt. Schließlich war das Projekt ja mal als Ableger der Seeschlachten aus Assassin's Creed 4: Black Flag gestartet.

Warum Annika glaubt, dass es Skull and Bones zum Release sehr schwer haben wird, das könnt ihr in ihrer ausführlichen Preview nachlesen.