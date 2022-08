Soccer Story - Trailer kündigt den Mix aus RPG und Fußballspiel an

Mit Soccer Story erwartet uns noch im Jahr 2022 ein Fußball-RPG-Mix im Stile von Golf Story. Wir wurden von einem magischen Fußball dazu auserwählt, die Welt wieder in Harmonie zu vereinen. Um das zu bewerkstelligen, bewegen wir uns durch eine offene Spielwelt, sprechen mit diversen NPCs, lösen Aufgaben und nehmen natürlich an zahlreichen Trainings- und Matchaufgaben teil. Eingebettet ist das alles in eine Pixeloptik, neben der Singleplayer-Kampagne soll es auch einen Multiplayer-Modus geben.



Soccer Story soll in diesem Jahr für sämtliche aktuelle Systeme erscheinen, also PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch und PC.