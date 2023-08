South Park: Snow Day! - Im neuen Spiel zur Serie prügelt ihr euch im Schnee

Mögt ihr South Park? Wenn ihr schon seit Jahren zu treuen Fans der Kultserie gehört, werdet ihr euch nun bestimmt freuen, denn: Ein neues Spiel in der chaotischen Kleinstadt wurde angekündigt! in dieser News zusammenfassen fassen wir für euch zusammen, was wir bereits über den kommenden Titel wissen. Viel ist es allerdings noch nicht.

Auf dem THQ Showcase 2023 gab es aber immerhin bereits einen kurzen Trailer zu sehen, den ihr euch hier direkt anschauen könnt. Ein paar Erkenntnisse gewinnen daraus schon mal. Auf GamePro.de findet ihr außerdem weitere News zu den Ankündigungen der Show.