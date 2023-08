Neues South Park-Spiel kommt - und ist diesmal kein 2D-Rollenspiel!

THQ Nordic hat ein neues South Park-Spiel angekündigt

Das ist eine tolle Überraschung von THQ Nordic, die soeben auf ihrem Showcase mit einem ersten Trailer ein neues Spiel aus dem South Park-Universum angekündigt haben. Wir fassen für euch alles Wichtige zusammen.

Das müsst ihr wissen:

Name: South Park: Snow Day

South Park: Snow Day Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Genre: Koop-Multiplayer

Koop-Multiplayer Release: 2024

2024 Entwickler: Question

Den ersten Trailer zu South Park: Snow Day könnt ihr euch hier anschauen:

1:02 South Park: Snow Day! - Im neuen Spiel zur Serie prügelt ihr euch im Schnee

South Park: Snow Day geht neuen Weg

Mit South Park: Stab der Wahrheit (2014) und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe (2017) gab es zuletzt zwei rundenbasierte Rollenspiele für Fans der beliebten Zeichentrickserie unter Publisher Ubisoft. South Park: Snow Day schlägt hingegen einen anderen Weg ein und erscheint 2024 als 3D-Koop-Mehrspieler.

Was das im Detail bedeutet, ist noch nicht bekannt. Im ersten Trailer sind jedoch zwei Teams zu sehen, die sich auf einem größeren Schlachtfeld ordentlich ans Leder gehen.

Hintergrund zu Entwickler Question

Bei Question handelt es sich um einen recht kleinen US-amerikanischen Entwickler, der zuletzt das Koop-Horrorspiel The Blackout Club (2018) und das Abenteuerspiel The Magic Circle (2015) veröffentlicht hat. Beide Spiele erhielten auf Metacritic gemischte bis gute Test-Wertungen.

Die Highlights aus dem THQ Nordic-Showcase

Titan Quest 2 Legendärer Diablo-Konkurrent wird auf PS5 und Xbox Series X/S fortgesetzt von Dennis Michel

Neben neuen Trailern zu Trine 5, Outcast 2, den Remakes zu Alone in the Dark und Gothic, wurde zudem die Fortsetzung des legendären Diablo-Konkurrenten Titan Quest angekündigt – alles Wichtige findet ihr unter dem Link oben.

Für die Schildkröten-Fans unter euch gab es zudem einen ersten Trailer zu The Last Ronin, dem neuen und überaus düsteren Teenage Mutant Ninja Turtles-Spiel, das auf der Comic-Reihe von 2020 beruht.

Wie sieht's bei euch aus? Hättet ihr lieber ein neues South Park-Rollenspiel gehabt oder freut ihr euch auf die Koop-Rauferei?