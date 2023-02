Spongebob: The Cosmic Shake - Der Launch-Trailer sorgt für mächtig gute Laune

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake ist am 31. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erschienen. Passend zum Launch des Jump&Run gibt es einen neuen Trailer, der die Vorfreude unter Fans mächtig anheizen dürfte.

In seinem Test gibt euch Dennis einen guten Eindruck davon, was ihr vom Spiel erwarten könnt.Wenn ihr noch mehr gute Spiele mit dem Helden aus Bikini Bottom sucht, haben wir eine kleine Liste für euch vorbereitet.