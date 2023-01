Für SpongeBob-Fans: 4 schwammtastische Spiele für Groß und Klein

Ganze 24 Jahre ist es her, dass der Meeresbiologe und Trickfilmproduzent Stephen Hillenburg einen kleinen gelben Cartoon-Schwamm mit einer eckigen, braunen Hose erdacht hat. 2023 ist SpongeBob Schwammkopf auch dank Internet-Memes und Merchandising-Fluten so relevant wie eh und je. Mit SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake hat der beste Burgerbrater der Welt jetzt ein neues Jump&Run von den Purple Lamp Studios spendiert bekommen, das im Test auch mehr als ordentlich abschneidet:

14 4 Mehr zum Thema SpongeBob: The Cosmic Shake im Test: Etwas zu kurz, aber Schwamm drüber

Wenn ihr nach dem Abenteuer noch nicht genug von Spongi und seinen Freund*innen habt, seid ihr hier genau richtig. Wir zeigen euch vier weitere Spiele, mit denen ihr Bikini Bottom einen Besuch abstatten könnt.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

0:59 Im Spongebob-Remake erwarten euch komplett verrückte Bosskämpfe

Genre : Jump&Run

: Jump&Run Release : 23. Juni 2020

: 23. Juni 2020 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Die simpelste Alternative ist natürlich der (Quasi-) Vorgänger. Battle for Bikini Bottom: Rehydrated ist ein originalgetreues Remake des 3D-Jump'n'Run-Spiels von 2003. Die Neuauflage kommt ebenfalls von den Purple Lamp Studios und brachte das wohl beste Schwamm-Abenteuer 2020 technisch in die Moderne. Neben SpongeBob schlüpft ihr dabei auch in die Rolle von Patrick und Sandy.

Es gilt, Bikini Bottom vor einer Roboterarmee zu verteidigen. Die Levelstruktur ist etwas offener und die Spielzeit insgesamt etwas länger als bei The Cosmic Shake. Wenn euch das neue Spiel gefallen hat, dürftet ihr hier ebenfalls viele spaßige Stunden verbringen.

Hier findet ihr unseren Test zum Spiel:

30 6 Mehr zum Thema Spongebob: Battle for Bikini Bottom - Ein schwammtastisches Remake

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway

1:19 Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway - Trailer zur Mario Kart-Alternative

Genre : Fun-Racer

: Fun-Racer Release : 14. Oktober 2022

: 14. Oktober 2022 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Bei Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway handelt es sich um einen Fun-Racer im Stile von Mario Kart, nur eben mit Figuren aus dem TV-Universum. Neben SpongeBob, Patrick, Sandy und Thaddäus könnt ihr hier auch mit den Ninja Turtles, Garfield oder Ang aus Avatar an den Start gehen. Die insgesamt 36 Strecken sind allesamt an bekannte Orte aus den Cartoons angelehnt und bieten zahlreiche Abkürzungen und Boxen mit Boosts oder Angriffen, mit denen ihr andere Fahrer*innen euren Staub fressen lassen könnt. Besonders im lokalen Multiplayer läuft das Rennspiel zur Hochform auf.

Nickelodeon All-Stars Brawl

1:42 Nickelodeon All-Stars Brawl - Ankündigungstrailer zum 'Smash Bros,' mit bekannten Cartoon-Helden

Genre : Beat ’em up

: Beat ’em up Release : 5. Oktober 2021

: 5. Oktober 2021 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Auch Nickelodeon All-Stars Brawl hat ein ganz eindeutiges Vorbild aus dem Hause Nintendo. Wie in Smash Bros. treten hier bis zu vier Spieler*innen in 2D-Arenen gegeneinander an. Alle Charaktere, von denen aus eine große und bunte Auswahl gibt, haben eigene, einzigartige Fähigkeiten und Attacken. SpongeBob setzt beispielsweise seinen Pfannenwender oder Karate-Schläge ein. Auch All-Stars Brawl bietet darüber hinaus viele bekannte Figuren wie CatDog oder Danny Phantom. Genau wie bei Kart Racers sind auch hier spaßige Abende mit Familie oder Freund*innen quasi garantiert.

Minecraft x SpongeBob Schwammkopf DLC

1:06 Minecraft x SpongeBob Schwammkopf - Trailer zum Bikini Bottom-DLC

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : 1. Juli 2022

: 1. Juli 2022 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Ja, ihr seht richtig. SpongeBob Schwammkopf hat auch einen eigenen DLC in Minecraft bekommen - und der ist sogar richtig gut! Ihr müsst Spongi und Patrick bei den Vorbereitungen für den besten Tag aller Zeiten helfen, was natürlich in einer Menge abgedrehter Action mündet. Es gibt allerlei Anspielungen auf die Serie und ihr könnt das liebevoll nachgebaute Bikini Bottom auf eigene Faust erkunden. Eine große Auswahl an Skins von fast allen wichtigen Figuren gibt es ebenfalls obendrauf.

Habt ihr SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake oder einen der anderen Titel schon gespielt? Bei welchem Spiel schlägt euer Fan-Herz am höchsten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!