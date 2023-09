Bethesdas gigantisches Weltraum-Abenteuer Starfield kommt selbst auf Microsofts leistungsfähiger Konsole mit nur einem Grafikmodus in 30 fps. Aber wie stabil sind die 30 Bilder pro Sekunde? Wir haben in der Version 1.7 (also dem Day One-Patch) in etlichen Szenen nachgemessen und ziehen ein positives Fazit:

Jop, der Titel ist richtig gut optimiert, auch wenn es nicht immer einhundertprozentig passt.

Wäre ein 60 fps-Modus dennoch schön gewesen? Na klar! Zum heutigen Early Access-Release beziehungsweise der allgemeinen Veröffentlichung am 6. September könnt ihr aber bedenkenlos zugreifen.

Wollt ihr mehr über die Technik des Titels erfahren, dann könnt ihr in unsere Analyse zu Auflösung, Beleuchtung und Co. schauen, außerdem haben wir einen umfangreichen Test auf der Seite.

Dort erfahrt ihr, wie gut die Reise durchs All eigentlich funktioniert und wie stark der Rollenspielaspekt trotz des Fokus auf Erkundung noch ist. Oh! Und auch über die Schwächen wird berichtet und ja, davon hat Starfield leider ein paar mehr als zuvor Fallout 4 oder Skyrim in seinen gefühlt 40 Editionen.