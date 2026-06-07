State of Decay 3 meldet sich nach langer Funkstille mit Release-Jahr zurück

Auf dem Xbox Showcase hat sich Entwickler Undead Labs mit einem stimmungsvollen Trailer zu State of Decay 3 zurückgemeldet, der passend von den düsteren Klängen des Songs "Bela Lugosi's Dead" untermalt wird.

Auch Jahre nach dem Ausbruch der Apokalypse müsst ihr in einer von der Blutseuche verseuchten Welt eure eigene Basis aufbauen, Ressourcen plündern und euch gemeinsam mit euren Freunden im Koop-Modus gegen unerbittliche Zombiehorden behaupten.

Bis ihr diesen knallharten Überlebenskampf antreten dürft, müsst ihr euch allerdings noch etwas in Geduld üben, denn der Release ist erst für 2027 angesetzt. Dann erscheint das Survival-Spiel für PC sowie PS5 und Xbox Series X/S und landet pünktlich zum Launch direkt im Game Pass.