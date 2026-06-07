Läuft gerade State of Decay 3 meldet sich nach langer Funkstille mit Release-Jahr zurück
State of Decay 3 meldet sich nach langer Funkstille mit Release-Jahr zurück

0 Aufrufe

State of Decay 3 meldet sich nach langer Funkstille mit Release-Jahr zurück

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
07.06.2026 | 20:50 Uhr

Auf dem Xbox Showcase hat sich Entwickler Undead Labs mit einem stimmungsvollen Trailer zu State of Decay 3 zurückgemeldet, der passend von den düsteren Klängen des Songs "Bela Lugosi's Dead" untermalt wird.

Auch Jahre nach dem Ausbruch der Apokalypse müsst ihr in einer von der Blutseuche verseuchten Welt eure eigene Basis aufbauen, Ressourcen plündern und euch gemeinsam mit euren Freunden im Koop-Modus gegen unerbittliche Zombiehorden behaupten.

Bis ihr diesen knallharten Überlebenskampf antreten dürft, müsst ihr euch allerdings noch etwas in Geduld üben, denn der Release ist erst für 2027 angesetzt. Dann erscheint das Survival-Spiel für PC sowie PS5 und Xbox Series X/S und landet pünktlich zum Launch direkt im Game Pass.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
State of Decay 3 meldet sich nach langer Funkstille mit Release-Jahr zurück Video starten   3:05

vor 20 Minuten

State of Decay 3 meldet sich nach langer Funkstille mit Release-Jahr zurück
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.711 Videos

Zum Kanal
State of Decay 3

State of Decay 3

Genre: Shooter

Release: 2027 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
1666: Amsterdam - Die ersten 10 Minuten der Demo eines Spiels, mit dem niemand mehr gerechnet hätte Video starten   9:53

vor 5 Stunden

1666: Amsterdam - Die ersten 10 Minuten der Demo eines Spiels, mit dem niemand mehr gerechnet hätte
Ace Combat 8 - Vorschau-Video: Das Action-Spektakel ist die schönste Lüge des Jahres! Video starten   2     21:32

vor 2 Tagen

Ace Combat 8 - Vorschau-Video: Das Action-Spektakel ist die schönste Lüge des Jahres!
Eine der packendsten Sci-Fi-Geschichten der letzten Jahre wird größer: Story-DLC zu The Alters wird fast nochmal so lang wie das Hauptspiel Video starten   1:10

vor 4 Stunden

Eine der packendsten Sci-Fi-Geschichten der letzten Jahre wird größer: Story-DLC zu The Alters wird fast nochmal so lang wie das Hauptspiel
Resonance: A Plague Tale pfeift auf Stealth und zeigt brachiale Kämpfe – und den Release-Termin Video starten   1:24

vor einer Stunde

Resonance: A Plague Tale pfeift auf Stealth und zeigt brachiale Kämpfe – und den Release-Termin
Guild Wars 3, The Blood of Dawnwalker und mehr: Unsere Highlights vom Summer Game Fest 2026 Video starten   1:46:36

vor 3 Stunden

Guild Wars 3, The Blood of Dawnwalker und mehr: Unsere Highlights vom Summer Game Fest 2026
Fable zeigt sich in einem neuen Trailer - und der hat uns überrascht Video starten   2:49

vor 47 Minuten

Fable zeigt sich in einem neuen Trailer - und der hat uns überrascht
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Das objektiv gesehen beste Taxi-Spiel kehrt zurück: Im neuen Crazy Taxi cruisen wir schon 2027 durch die Gegend Video starten   1:26

vor 10 Minuten

Das objektiv gesehen beste Taxi-Spiel kehrt zurück: Im neuen Crazy Taxi cruisen wir schon 2027 durch die Gegend
State of Decay 3 meldet sich nach langer Funkstille mit Release-Jahr zurück Video starten   3:05

vor 14 Minuten

State of Decay 3 meldet sich nach langer Funkstille mit Release-Jahr zurück
Das BioShock-Dishonored Clockwork Revolution kommt 2027, stiftet beim Release aber gehörig Verwirrung Video starten   4:01

vor 18 Minuten

Das "BioShock-Dishonored" Clockwork Revolution kommt 2027, stiftet beim Release aber gehörig Verwirrung
Neues Series X-Design erinnert an die ersten Tage der Xbox Video starten   1:21

vor 23 Minuten

Neues Series X-Design erinnert an die ersten Tage der Xbox
Senua kehrt überraschend für ein neues Hellblade zurück Video starten   2:02

vor 32 Minuten

Senua kehrt überraschend für ein neues Hellblade zurück
Das knackige Soulslike Wo Long wird fortgesetzt und landet zum Release direkt im Game Pass Video starten   1:25

vor 43 Minuten

Das knackige Soulslike Wo Long wird fortgesetzt und landet zum Release direkt im Game Pass
Persona 6 ist offiziell enthüllt – und schlägt im ersten Trailer ganz schön düstere Töne an Video starten   1:24

vor 46 Minuten

Persona 6 ist offiziell enthüllt – und schlägt im ersten Trailer ganz schön düstere Töne an
Fable zeigt sich in einem neuen Trailer - und der hat uns überrascht Video starten   2:49

vor 47 Minuten

Fable zeigt sich in einem neuen Trailer - und der hat uns überrascht
Spyro: A Realm Beyond bringt den legendären Drachen zurück Video starten   1:12

vor 51 Minuten

Spyro: A Realm Beyond bringt den legendären Drachen zurück
Doom: The Dark Ages schickt euch mit dem neuen DLC Revelations zurück in die Hölle Video starten   2:27

vor einer Stunde

Doom: The Dark Ages schickt euch mit dem neuen DLC "Revelations" zurück in die Hölle
Resonance: A Plague Tale pfeift auf Stealth und zeigt brachiale Kämpfe – und den Release-Termin Video starten   1:24

vor einer Stunde

Resonance: A Plague Tale pfeift auf Stealth und zeigt brachiale Kämpfe – und den Release-Termin
Metro 2039 zeigt satte 3 Minuten Gameplay und zeigt gewünschtes Feature Video starten   2:47

vor einer Stunde

Metro 2039 zeigt satte 3 Minuten Gameplay und zeigt gewünschtes Feature
mehr anzeigen