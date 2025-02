Stellar Blade bekommt zweite Erweiterung und die ist schon wieder ein Crossover

Stellar Blade ist eines der beliebtesten Action-Spiele der letzten Jahre und das koreanische Studio Shift Up liefert auch weiter neue Inhalte dazu. Nach einem Crossover mit NieR: Automata ist nun das hauseigene Nikke-Franchise an der Reihe – darin kämpfen die titelgebenden Nikkes gegen eine außerirdische Invasion auf der Erde an.



Eve schlüpft für das Crossover wohl unter anderem in die Klamotten von Alice und Rapi, außerdem gibt es einen weiteren Bosskampf, zusätzliche Sammelpuppen und Sticker.

Erscheinen soll der DLC im Juni für PS5 und PC, ob er kostenpflichtig wird, ist noch nicht bekannt. Da bereits das NieR-Crossover nicht kostenlos war, ist aber davon auszugehen, dass ihr Geld ausgeben müsst, um die Erweiterung nutzen zu können.