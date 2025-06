Stranger Than Heaven erschafft ein Szenario zum Leben, das man nun wirklich selten sieht

Stranger Than Heaven ist das neue Projekt der Yakuza-Macher und versetzt euch in ein Szenario, das es in Spielen wahrscheinlich ... noch nie gegeben hat? Korrigiert uns gerne, aber Japan in den 1940ern klingt nach einem unheimlich innovativen Szenario. Der Zweite Weltkrieg ist 1943 noch nicht vorbei, Japan und die USA befinden sich im Krieg, es ist eine Ära des Tumults - und mittendrin steckt ihr.

Über das Gameplay wissen wir noch nicht viel, aber Stranger Than Heaven sieht schon sehr nach Yakuza aus. Es wird gekloppt, ihr streift durch eine schillernde, nächtliche, japanische Stadt; nur von den Nebenaktivitäten sehen wir noch nicht viel.