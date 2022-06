Summer Game Fest macht mit neuem Trailer heiß auf die Liveshow

07.06.2022 17:35 Uhr

Es gibt zwar 2022 keine E3, aber trotzdem erwarten euch jede Menge Livestreams. Eins der größten kommt wieder einmal in Form der Eröffnungsshow des Summer Game Fest. Moderiert von Geoff Keighley (The Game Awards) gibt es so eine bunte Mischung neuer Trailer und Weltpremieren kleiner und großer Spiele.

In den kommenden Tagen erwarten euch einige Liveshows. Deshalb fassen wir für euch alles zu den großen Sommer-Shows zusammen.