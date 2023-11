Super Mario RPG: Alles, was ihr zum Remake vor dem Release diese Woche wissen müsst

Super Mario RPG ist ein Remake zum allerersten Mario-Rollenspiel, das in den 90ern in den USA und Japan auf dem SNES erschienen ist. Die Neuauflage kommt am 17. November auf die Nintendo Switch und ein neuer Overview-Trailer verrät euch jetzt alles, was ihr zum Spiel wissen müsst.

Nachdem Mario Bowser einmal mehr das Handwerk gelegt hat, kracht plötzlich ein riesiges Schwert auf die Erde und entlässt eine ganze Flut an fiesen Schergen in die Welt. Die beiden Erzfeinde müssen sich zusammentun, um das Königreich zu retten.

Neben Mario und Bowser schließen sich auch Peach und weitere, bekannte Figuren dem Kampf an. Die Spielwelt erkundet ihr aus der Iso-Perspektive, Kämpfe werden in rundentaktischen Gefechten ausgetragen, bei denen ihr die Fähigkeiten eurer Party clever kombinieren müsst.