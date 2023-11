Super Mario RPG - Der japanische Trailer zeigt die grafischen Verbesserungen des Remakes

Am 17. November erscheint mit Super Mario RPG ein Remake des SNES-Klassikers, der in den 90er Jahren nur in Japan und den USA veröffentlicht wurde. Durch die Nintendo Switch-Neuauflage kommt der Titel also erstmals auch offiziell nach Europa.

Ein neuer, leider nur auf Japanisch verfügbarer Trailer zeigt jetzt ein paar Aktivitäten, Minispiele, das rundenbasierte Kampfsystem und die überarbeitete Optik des Spiels. Im RPG seid ihr mit Mario, Peach und weiteren bekannten Figuren unterwegs und müsst euch in rundentaktischen Gefechten der Marke Final Fantasy und Co. beweisen.