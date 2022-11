Syberia: The World Before - Launch-Trailer zum vierten Teil der Adventure-Serie

Syberia: The World Before ist der vierte Teil der Adventure-Reihe Syberia. Das Spiel ist im März für den PC erschienen, am 15. November folgte dann der Launch auf PS5 und Xbox Series X/S. Erneut spielt die junge Anwältin Kate Walker die Hauptrolle.

Das Spiel führt sie über mehrere Kontinente und befasst sich mit den Wirren des 20. Jahrhunderts. Wie schon in den Vorgängern zeigt sich der belgische Autor und Comiczeichner Benoît Sokal für das Artdesign verantwortlich, Spieler*innen erwarten verschneite und traumähnliche Umgebungen.