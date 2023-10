Tales of Arise - Im DLC zum Action-RPG baut ihr eine zerstörte Welt wieder auf

Das im Herbst 2021 erschienene Action-RPG Tales of Arise wird am 9. November mit dem Beyond the Dawn-DLC um neue Inhalte erweitert. Die Geschichte des Hauptspiels wird dabei fortgesetzt, ihr solltet die Kampagne also beendet haben, bevor ihr euch in die Erweiterung stürzt.

Nach den Ereignissen im Hauptspiel gibt es in der Welt von Tales of Arise viele zerstörte Orte und gebäude. Der Wiederaufbau soll in Beyond the Dawn eines der zentralen Themen sein. Darüber hinaus geht es um die neue Ordnung, die sich nach dem Finale der Story bilden muss. Spielerisch bedeutet das vor allem, dass ihr euch auf viele frische Quests und Dungeons freuen dürft.