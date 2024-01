Tekken 8: Das ist das geheime Ending im Story-Modus

Tekken 8 bietet eine Vielzahl an Modi, aber wo sich einige Fans sicherlich als erstes draufstürzen ist die Story. Im Modus "Die Dunkelheit erwacht" erwartet euch eine Mischung aus Kämpfen und actionreichen Cutscenes, die wieder einmal die Geschichte eines Sohnes erzählt, der im Konflikt mit seinem Vater steht. Diese Story hat aber ein besonderes Ende, wenn ihr im letzten Kampf eine bestimmte Bedingung erfüllt.

Geheimes Ende: Wir zeigen euch mit dem obenstehenden Video, was ihr machen müsst, um das geheime, schlechte Ende in Tekken 8 freizuschalten. Wenn ihr das Ganze noch einmal genauer in Textform nachlesen wollt, dann schaut hier in unseren dedizierten Artikel rein.