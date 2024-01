Tekken 8: Secret Ending - so schaltet ihr das geheime Ende im Spiel frei

So schaltet ihr das alternative Ende von Tekken 8 frei.

Die Tekken-Reihe ist hauptsächlich als Beat'em up bekannt, aber für Fans gibt es auch immer eine (zugegebenermaßen gerne abgedrehte) Story zu erleben. So auch bei Tekken 8, dem neuesten Ableger der Serie. Neben dem regulären Ende für Jin Kazama gibt es aber auch ein etwas versteckteres Ende, das ihr freischalten könnt. Wie das geht, lest ihr hier.

Geheimes Ende in Tekken 8 freischalten - so geht's

Das reguläre Ending erreicht ihr im Story-Modus "Die Dunkelheit erwacht" in Episode 15, wenn ihr mit Jin gegen Kazuya Mishima gewinnt. Verliert ihr den Kampf allerdings an der richtigen Stelle, bekommt ihr ein ganz anderes Ende vom Spiel serviert.

Der Kampf besteht aus insgesamt sechs Phasen, um das alternative Ende freizuschalten, müsst ihr in den ersten fünf siegreich sein und dann in der sechsten Phase verlieren.

Das kann allerdings gar nicht so leicht sein. Legt ihr nämlich einfach den Controller aus der Hand, kann Jin irgendwann anfangen, automatisch zu blocken und kontern.

Um das zu umgehen, gibt es aber eine relativ einfache Lösung: Nehmt den Controller wieder zur Hand und bückt euch oder bewegt euch auf den Gegner zu. Dann blockt das Spiel nämlich nicht mehr automatisch und ihr könnt den Kampf verlieren.

Am Ende bekommt ihr dann eine Cutscene zu sehen, bei der Kazuya Jin in Serien-Tradition von einer Klippe wirft und seine bösen Pläne anteast. Auch ohne seine Teufelsform will er nämlich die Welt kontrollieren.

Wollt ihr euch das alternative Ende einfach selbst mal anschauen, findet ihr es hier im Video:

15:57 Tekken 8: Das ist das geheime Ending im Story-Modus

Bei dem alternativen Ende handelt es sich natürlich um das "schlechte Ende", da Held Jin hier stirbt. Aber das Kazuya-Ende hat auch eine gute Seite: Wenn ihr es freischaltet, bekommt ihr nämlich die Gold-Trophäe "Despair" im Gegenzug spendiert.