Tekken 8 - Serien-Urgestein Nina ist im neuen Teil wieder dabei

Mit Tekken 8 setzt Bandai Namco die beliebte Fighting-Game-Serie fort. Das Spiel soll für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen, einen Releasetermin gibt es aber noch nicht. Der Titel setzt auf die Unreal Engine 5 und sieht dementsprechend herausragend gut aus.

Im neuen Gameplay-Trailer dreht sich alles im die Kämpferin Nina Williams, die schon seit den Anfängen der Reihe zum Aufgebot gehört. Nachdem sie in Tekken 7 ausgesetzt hatte, kehrt sie jetzt also zurück. In den Fights nutzt sie einen Mix aus Nahkampfattacken und Pistolen, um ihre Gegner zu besiegen.