Tekken 8 ist offiziell und die UE5-Optik lässt uns das Wasser im Mund zusammenlaufen

Tekken, eine der bekanntesten Fighting Game-Serien, bekommt einen neuen Teil. Auf der State of Play im September 2022 wurde das Spiel offiziell mit einem ersten Trailer enthüllt. Und der zeigt vor allem die grafischen Vorzüge des Titels. Laut Executive Producer Katsuhiro Harada stammen die Szenen aus dem Story-Modus des Spiels, sämtliche Charaktermodelle und Hintergründe werden wir so also auch im Spiel zu sehen bekommen.

Schick, schick!

Dass der Titel in der Unreal Engine 5 entwickelt wird, sieht man den Szenen, die auf einem havarierten Tanker inmitten einer stürmischen See spielen, jedenfalls an, Details wie dynamische brechenden Wellen oder feine Wassertropfen auf den atmosphärisch ausgeleuchteten Charaktermodellen lassen Tekken 8 zumindest im gezeigten Trailer schon richtig lecker aussehen.

Hier könnt ihr euch den kompletten Trailer anschauen:

Über die ersten technischen Details hinaus gibt es allerdings noch kaum Infos zu Tekken 8. Allerdings wird sich der neue Teil laut Katsuhiro Harada auf den Showdown zwischen Kazuya Mishima und Jin Kazama fokussieren. Wer damals im Schlussdialog von Tekken 7 genau aufgepasst hat, konnte das vermutlich schon ahnen.

Tekken 8 erscheint für die PlayStation 5, es wird aber auch Versionen für Xbox Series X/S und den PC geben. Ein Release-Jahr, geschweige denn ein konkretes Datum gibt es noch nicht, der Trailer endet lediglich mit einem "Stay Tuned" (dt. "Bleibt dran). Gut möglich also, dass in der nahen Zukunft noch ein paar weitere Info-Schnipsel zu Tekken 8 veröffentlicht werden.

Alle weiteren Ankündigungen aus der State of Play im September 2022

Neben Tekken 8 wurden auf der State of Play noch einige weitere Spiele gezeigt und vorgestellt. Unter anderem gab es einen neuen ausführlichen Trailer zu God of War Ragnarök zu sehen und mit Rise of the Ronin wurde ein neues PS5-Exclusive der Nioh-Macher enthüllt.

Freut ihr euch auf Tekken 8?