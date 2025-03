Tencent übernimmt Gaming - wie gefährlich ist der Mega-Publisher wirklich?

Wer regelmäßig Nachrichten zur Gaming-Industrie verfolgt, hat diesen Namen mit Sicherheit schon gehört: Tencent.

Der chinesische Megakonzern ist der zweitgrößte Gaming-Publisher weltweit, gemessen am Umsatz und steht nur knapp hinter Spitzenreiter Sony Interactive und vor Industriegrößen wie Microsoft, Nintendo, EA oder Take Two.

Tencent investiert stark in Tech- und Entertainment-Unternehmen auf der ganzen Welt und sorgt mit seinen Einkäufen regelmäßig für Schlagzeilen. 2011 kaufte Tencent beispielsweise League-of-Legends-Entwickler Riot Games. Auch Funcom, Sumo Digital und Grinding Gear Games gehören zu 100 Prozent dem chinesischen Konzern.

Tencent scheint sich derzeit auch für einen Kauf von Ubisoft in Stellung zu bringen, von dem das Unternehmen bereits rund 10 Prozent besitzt. Doch auch von vielen anderen großen Gaming-Firmen besitzt Tencent massive Anteile, darunter Epic Games und Bloober Team.

Wir haben dem Unternehmen und seiner Beziehung zur chinesischen Regierung bereits vor drei Jahren ein Video gewidmet. Daran wollen wir nun anknüpfen, uns noch einmal mit dem Konzern und seinem Einfluss auf die Spieleindustrie auseinandersetzen und beleuchten, was seitdem passiert ist.

