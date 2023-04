Teslagrad 2: Wunderschönes Action-Adventure überraschend jetzt verfügbar

Das Studio Rain Games hat auf der Indie World überraschen können und Teslagrad 2 mit einem neuen Trailer gezeigt.

Dabei handelt es sich erneut um einen Metroidvania-Plattformer, dessen Gameplay vor allem auf Erkundung und Physikrätsel mit Magnetismus setzt. Als Szenario dient das fiktive Reich Wyrmheim, das von nordischer Mythologie inspiriert ist.

Wie das Studio ankündigt ist überraschend ab sofort Teslagrad 2 verfügbar. Aber das ist noch nicht alles, denn es gibt jetzt auch Teslagrad Remastered, das den ersten Teil noch einmal grafisch überarbeitet und an den zweiten Teil anpasst. Ihr könnt beide Spiele entweder einzeln oder im Bundle zusammen erwerben. In der Indie World wurden aber auch zwei weitere Shadow Drops gezeigt, die wir in einem eigenen Artikel zusammenfassen.