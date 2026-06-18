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The Adventures of Elliot: The Millenium Tales - Süße Zelda-Alternative eines beliebten RPG-Entwicklers erscheint heute

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The Adventures of Elliot: The Millenium Tales - Süße Zelda-Alternative eines beliebten RPG-Entwicklers erscheint heute

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Samara Summer
18.06.2026 | 18:49 Uhr

Heute ist The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erschienen, das neue Spiel der Octopath Traveler-Entwickler, das besonders für Zelda-Fans interessant sein dürfte. Ihr kämpft hier in Echtzeit und versucht ein bedrohtes Königreich zu retten.

Der Titel ist für PC, PS5 und Switch 2 erhältlich.
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The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Genre: Action

Release: 18.06.2026 (PC, PS5, Switch 2)

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