The Callisto Protocol - Testvideo zum gescheiterten Dead Space-Killer

In The Callisto Protocol haben nicht wenige große Hoffnungen gesetzt. Hoffnungen auf einen inoffiziellen Dead Space-Nachfolger, also des Spiels, das vor knapp 14 Jahren ein echter Meilenstein im Horrorgenre war. Und diese Hoffnung kommt nicht von ungefähr, schließlich wird das zuständige Entwicklerstudio von Glen Schofield geleitet, der auch an der Erschaffung von Dead Space entscheidend beteiligt war.

Doch im Test entpuppt sich Callisto Protocol alles andere als das erhoffte Horror-Highlight, sondern als ziemliche Enttäuschung, die in nahezu allen Bereichen ziemliche Probleme hat. Was genau das Spiel scheitern lässt, verrät euch Tobi in seinem Testvideo.



