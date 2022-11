Die Dark Pictures Anthology ist eigentlich bekannt für ihre narrativen Horror-Adventures. Für PSVR 2 wurde jetzt jedoch ein neuer Eintrag in der Reihe mit gänzlich anderem Konzept angekündigt. Im Railshooter Switchback VR rauscht ihr in einer Achterbahn durch die Horror-Settings, bekommt es mit Jumpscares zu tun und dürft die Monster auch abknallen. Dasselbe Konzept verfolge schon das Until Dawn Spin-off Rush of Blood.

