The First Descendant zeigt seine beeindruckende UE5-Grafik im Trailer

The First Descendant ist ein kostenloser Third Person Koop-Shooter, der in der Unreal Engine 5 entwickelt wird. Entsprechend sieht das Spiel auch zumindest im ersten richtigen Trailer schon ziemlich beeindruckend aus. Im Koop-Shooter müsst ihr euch in Teams aus vier Personen gegen eine Alien-Invasion wehren und dabei die verschiedenen Kampfstile der spielbaren Held*innen nutzen.

The First Descendant erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vom 20. bis 26. Oktober gibt es außerdem auf Steam eine Beta, an der ihr teilnehmen könnt.