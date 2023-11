The Invincible - Test-Video zum Sci-Fi-Abenteuer

Der Roman, The Invincible, zu deutsch, der Unbesiegbare, hat rund 60 Jahre auf dem Buckel. 1964 wurde die Sci-Fi-Geschichte von Solaris-Autor Stanislaw Lem zum ersten Mal veröffentlicht.

In dem Buch geht es um ein Raumschiff auf einer Rettungsmission und eine Crew, die auf eine Bedrohung trifft, die sie nicht verstehen kann. In The Invincible trifft der Entdeckerdang und die Überheblichkeit der Menschheit auf die bedrückende Einsicht, dass wir zwischen den Sternen letztlich doch belanglos sind.

Und genau dieses Thema greift jetzt auch die Spiel-Umsetzung des Romans auf, erzählt aber nicht eins zu eins die Geschichte der Vorlage nach, sondern findet einen anderen, aber auch sehr spannenden Ansatz.

Dabei führen uns die Entwickler vom polnischen Studio Starward Industries auf eine fremde Welt, die mit eindrucksvollen Panoramen zugleich fasziniert und erschreckt. The Invincible setzt ganz stark auf die Story und auf eine packende Sci-Fi-Atmosphäre mit stilsicherer Retro-Ästhetik. Im Test klären wir, ob das reicht, um das schnörkellos simple Gameplay über die etwa 5 Stunden Spielzeit zu tragen.