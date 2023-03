The Lamplighters League - Neues Rundentaktikspiel für den Game Pass im Reveal-Trailer

The Lamplighters League ist ein neues Strategiespiel von Paradox und Harebrained Schemes, das 2023 für Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll. Zum Release soll der Titel außerdem im Game Pass landen. Das erste Gameplay, das in einem kurzen Trailer zu sehen ist, sieht aus wie eine Mischung aus XCOM und Tomb Raider.

Die namensgebende Lamplighters League ist eine Gruppe von Kämper*innen, die in einer alternativen Version der 30er Jahre gegen eine Verbrecherorganisation kämpfen. Ihr rekrutiert neue Figuren, die alle über einzigartige Fähigkeiten und Charaktereigenschaften verfügen und tretet dann in rundentaktischen Gefechten an.