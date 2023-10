The Lamplighters League - Test-Video zum Abenteuer-Hit

The Lamplighters League ist das neue Spiel vom Entwickler-Studio Harebrained Schemes, den Machern des 2018er Battletech-Spiels und der Shadowrun Rollenspiel-Serie.

In The Lamplighters League geht es in ein alternatives 1930er-Jahre-Szenario, das sofort an Indiana Jones erinnert, weil wir rund um die Welt reisen, uns mit Gegnern in Wehrmachts-ähnlichen Outfits anlegen, auf Fantasy-Wesen stoßen und nach Artefakten jagen, die in den falschen Händen das Ende der Welt bedeuten. Die GameStar-Wertung errfahrt ihr im Test.

Dabei kombiniert das Rundenstrategiespiel viele taktische Rundenkämpfe mit etwas Echtzeit-Erkundung und einem Strategieteil als Rahmen, der wiederum an XCOM erinnert. Und es gibt echt schlechtere Kombinationen als Indiana Jones und XCOM! The Lamplighters League ist nämlich ein echter Überraschungshit, der mit tollem Setting, spannenden Figuren, gelungenem Gameplay und einem traumhaft abenteuerlichen Soundtrack glänzt. Einen Vorgeschmack darauf gibt's im Testvideo zu The Lamplighters League.