The Last of Us - Echter erster Trailer zur Serie veröffentlicht

The Last of Us bekommt im nächsten Jahr eine Serienumsetzung auf HBO spendiert.

Jetzt endlich, passend zum The Last of Us-Day, wurde ein erster Trailer gezeigt. Dieser stellt viele Szenen dar, die Spieler*innen bereits aus der Vorlage kennen. Wieder einmal begleiten wir Schmuggler Joel dabei, wie er in einer Postapokalypse, ausgelöst durch einen Pilzvirus, ein vermeintlich immunes Mädchen zur Rebellenbasis bringen muss. Dabei treffen die beiden auf viele Figuren und erleben einen gefährlichen Roadtrip durch die USA.

Der Trailer gibt leider keinen Starttermin bekannt – es bleibt vorerst bei 2023. Die Serie wird in Deutschland exklusiv bei Sky zu sehen sein.