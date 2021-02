The Last of Us-Serie von HBO: Start, Cast, Story - Alle bekannten Infos

So langsam kommt Licht ins Dunkel und wir erfahren mehr Infos zur kommenden The Last of Us-Serie von HBO. GamePro sammelt alles, was wir bislang über die TV-Show wissen und aktualisiert diesen Artikel fortlaufend.

Die wichtigsten Fakten zur The Last of Us-Serie



Start/Release: tba

Sender: HBO

Genre: Abenteuer, Horror, Action

Regisseur: Kantemir Balagow (Pilot)

Writer: Neil Druckmann, Craig Mazin

Start/Release der The Last of Us-Serie steht noch aus

Ein offizielles Start-Datum gibt es noch nicht. Jedoch müssen wir uns wohl noch ein Weilchen gedulden, da die Produktion der TV-Show erst im November 2020 grünes Licht von HBO bekommen hat.

Derzeit rechnen wir mit einem Start der Serie frühestens Ende 2021, realistischer ist aber erst 2022.

Bestätigte Darsteller*innen/Schauspieler*innen der The Last of Us-Serie

Ein Großteil der Besetzung ist zwar noch unbekannt, jedoch steht seit dem 11. Februar 2021 fest, wer in die beiden Hauptrollen der The Last of Us-Serie schlüpft.

Im Vorfeld wünschten sich Fans, dass Joel von Game of Thrones-Star Nikolaj Coster-Waldau und Ellie von Newcomer Kaitlyn Dever verkörpert wird. Dieser Fanwunsch wurde letztendlich nicht erfüllt, allerdings übernehmen zwei andere Game of Thrones-Stars die Rollen.

Pedro Pascal als Joel

Pedro Pascal wird den Schmuggler Joel verkörpern. Pascal kennen wir bereits aus der Star Wars-Serie The Mandalorian. In Game of Thrones konnten wir ihn als Oberyn Martell sehen.

In beiden Serien stellte Pascal bereits unter Beweis, dass er stoische aber gleichzeitig auch sehr liebenswürdige Charaktere spielen kann und dürfte deshalb sehr gut zu Joel passen.

Bella Ramsey als Ellie

Zu Pascal wird sich Bella Ramsey als Teenagerin Ellie gesellen. Die 17 Jahre alte britische Schauspielerin feierte ihr Debüt ebenfalls in Game of Thrones als Lyanna Mormont. Dank ihrer herrlich trockenen Art etablierte sie sich mit ihrem ersten Auftritt in der Fantasy-Serie sofort als Publikumsliebling.

Zum Vergleich - So sehen Ellie und Joel im Spiel aus

Wichtige Figuren aus dem Spiel, die noch nicht gecastet wurden:

Sarah

Tommy

Tess

Marlene

Bill

Henry

Sam

David

Maria

Riley

The Last of Us im Trailer: Falls ihr das Spiel nicht kennt, dann gibt euch der Trailer einen (spoilerfreien) Vorgeschmack:

Darum geht es in der The Last of Us-Serie (spoilerfrei)

Die HBO-Show soll die Ereignisse des ersten The Last of Us nacherzählen, mit möglichen Zusätzen aus dem zweiten Teil der Videospielreihe, The Last of Us: Part 2.

Die Prämisse: Ein verheerender Pilz (Cordyceps) hat die Welt nahezu vollständig ausgelöscht und einen Großteil der Menschheit entweder getötet oder in willenlose Pilz-Mutationen verwandelt. Im Spiel sowie auch in der Serie begleiten wir den Mittvierziger Joel und den Teenager Ellie im Jahr 2033 auf ihrer Reise durch die Vereinigten Staaten und erleben dabei, wie ihr anfängliches Misstrauen ineinander in eine vertrauliche Vater-Tochter-Beziehung umschlägt, während über all dem die Suche nach einem Heilmittel für den verheerenden Cordyceps-Pilz schwebt.

Story soll erweitert werden: In einem Interview mit BBC Radio-Special betonte Producer und Skript-Writer Craig Mazin, dass die Serie allerdings nicht zu 100% das Spiel nacherzählen werde. Vielmehr soll die Story von The Last of Us erweitert werden. Dabei betont er, dass die Show bestimmte Szenen oder Ereignisse aus der Videospielvorlage weiter ausfüllen, nicht aber Geschehnisse rückgängig machen oder essentiell verändern wird.

Darüber hinaus gibt es einen Hinweis, dass auch der The Last of Us-DLC Left Behind in der Serie aufgegriffen werden könnte: Neil Druckmann teaste vor einigen Monaten an, dass auch Riley, Ellies Freundin aus Left Behind, einen Auftritt in der Show haben wird.

Drehbuch, Produktion und Soundtrack

Drehbuch: Für das Drehbuch zeichnen Neil Druckmann (Director der Spiele The Last of Us und The Last of Us Part 2) sowie Craig Mazin verantwortlich. Letzterer war bereits federführend an der HBO-Serie Chernobyl beteiligt, hat also Erfahrung, wenn es um postapokalyptische Welten geht.

Regie: Für die Regie der Pilot-Folge ist Kantemir Bagalov (bekannt für Beanpole) bestätigt. Der russische Filmemacher übernimmt den Regieposten des Chernobyl-Regisseuren Johan Renck, der eigentlich die allererste Folge inszenieren sollte, aufgrund terminlicher Schwierigkeiten aber absagen musste.

Produktionsfirmen: Die Serie wird in Zusammenarbeit mit Sony Pictures, PlayStation Studios und Naughty Dog entwickelt.

Soundtrack: Als Komponist konnte der argentinische Musiker Gustavo Santaolalla für die Serie gewonnen werden. Er war bereits für den Soundtrack von The Last of Us und The Last of Us 2 verantwortlich.

Was sind eure Erwartungen an die The Last of Us-Serie?