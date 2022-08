The Last of Us Part 1-Trailer zeigt verbesserte Charaktere, KI und neue Details

In dem neuen Video zu The Last of Us Part 1 gehen die Entwickler*innen darauf ein, warum ein einfaches PS5-Remaster für The Last of Us keine Option war, immerhin müsse sich das Spiel mit der "Erinnerung an das Original" messen. Der Trailer geht auf die Änderungen des Remakes ein, so etwa die verbesserte KI und neu gebauten Charakter-Modelle, aber auch Details wie die neuen Kunstwerke im Boston State Art Museum.