The Last of Us Part 2 - Launch-Trailer stimmt auf Ellies Rachegeschichte ein

10.06.2020 17:37 Uhr

Eine knappe Woche vor dem Release von The Last of Us Part 2 hat Sony den Launch-Trailer zum heißerwarteten PS4-Exklusivspiel veröffentlicht. Eigentlich ist es nur ein Teaser, der allerdings schon sehr gut auf den düsteren Ton und Thema des Action-Adventures einstimmt, in dem es ganz offensichtlich um eine Rachegeschichte geht.



The Last of Us Part 2 erscheint am 19. Juni 2020, den Test zum Spiel findet ihr ab dem 12. Juni auf GamePro.de.