The Last of Us Remake-Trailer enthüllt die überarbeitete Fassung für PS5

09.06.2022 22:00 Uhr

The Last of Us Remake ist echt und es erscheint tatsächlich schon früher als gedacht. Wie während des Summer Game Fest enthüllt wurde, arbeitet Naughty Dog an einer überarbeiteten Version vom ersten The Last of Us, das speziell für die PS5 und sogar den PC entwickelt wurde. Nicht nur grafische Verbesserungen erwarten euch, sondern auch Barrierefreiheitsoptionen und eine verbesserte Steuerung. Mehr Infos gibt's hier.

The Last of Us Part 1 erscheint am 02. September für PS5 und später auch auf dem PC.