Hoppla, PlayStation hat offenbar selbst das Last of Us-Remake für PS5 geleakt

Über ein Remake des PlayStation-Hits The Last of Us wird seit geraumer Zeit spekuliert. Erst im Mai machten Gerüchte die Runde, dass das Spiel angeblich noch im Jahr 2022 erscheinen soll, die Existenz des Titels wurde bereits von mehreren Quellen bestätigt.

Noch ist ein Last of-Remake allerdings nicht offiziell angekündigt worden, allzu lange wird es jetzt aber vermutlich auch nicht mehr dauern. Denn auf der PlayStation Direct-Seite sind Bilder der Verpackung des Spiels aufgetaucht, die zumindest der ersten Einschätzung nach ziemlich realistisch aussehen.

Remake soll The Last of Us Part 1 heißen

Es handelt sich dabei um zwei Produkteinträge. Einmal für "The Last of Us Part 1" und einmal für die Firefly Edition desselbigen, also vermutlich eine Special Edition mit diversen Boni. Beide werden für die PS5 gelistet. Es sieht also ganz so aus, als habe PlayStation selbst das Spiel geleakt, von dem die meisten ohnehin wussten, dass es irgendwann kommen wird.

Der Titel lässt es bereits erahnen: Das Last of Us-Remake bringt den ersten Teil in Linie mit dem Nachfolger und wird vermutlich einige Details in der Story anpassen, damit Part 2 dann korrekt daran anschließen kann.

Enthüllung auf dem Summer Game Fest?

Natürlich besteht die Möglichkeit, dass es sich bei den Bildern um gut gemachte Fakes handelt. Da es in den letzten Jahren und Monaten aber schon mehrere Hinweise auf die Entwicklung des Remakes gegeben hat, ist davon auszugehen, dass es sich hier um den "Real Deal" handelt.

Bleibt natürlich die Frage, wann das Last of Us-Remake offiziell angekündigt werden könnte. Eine State of Play gab es erst in der letzten Woche, allerdings steht das Summer Game Fest 2022 unmittelbar bevor. Eine Enthüllung dort wäre in jedem Fall denkbar. Hier erfahrt ihr übrigens alles zur großen Summer Game Fest-Show:

The Last of Us erschien ursprünglich im Jahr 2013 für die PS3 und wurde ein knappes Jahr später in einer Remastered-Version für die PS4 neu aufgelegt. Das Remake würde vermutlich vor allem optisch einen großen Schritt machen, zumindest wenn es an das technische Grundgerüst und den Look des zweiten Teil angelehnt ist. Lange werden wird uns jetzt vermutlich nicht mehr gedulden müssen.

Was sagt ihr zum Leak: Freut ihr euch auf das Remake?