The Last of Us - Teaser zu Folge 6 zeigt die Rückkehr von Joels Bruder

Die The Last of Us-Serie von HBO weiß nach wie vor zu begeistern. Folge 5 ist gerade erst gelaufen, die nächste Episode steht in der Nacht auf Montag an. In der sechsten Folge kommt es dem neuen Teaser zufolge offenbar zum Wiedersehen von Joel und seinem jüngeren Bruder Tommy. Fans dürfen sich dabei sicherlich erneut auf viele emotionale Szenen einstellen.

Die neue Episode folgt wieder der "alten" Taktung, erscheint also in der Nacht auf den 20. Februar. Folge 5 war ja von Sky und WOW vorgezogen worden. In unserer Übersicht findet ihr alle Infos und Termine der neuen Folgen.