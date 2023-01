The Last of Us-Serie auf Sky/Wow: Zeitplan aller Folgen - Datum + Release in Deutschland

Wo kann ich The Last of Us in Deutschland schauen? Die HBO-Serie zu Naughty Dogs postapokalyptischen Hit The Last of Us wird in Deutschland exklusiv auf Sky ausgestrahlt und kann über die Sky-Streamingdieste WOW und Sky Q gestreamt und geschaut werden (via sky-angebote.info).



Insgesamt wir die erste Staffel der Serie rundum die beiden Überlebenden Joel und Ellie 9 Folgen umfassen. Diese werden allerdings nicht alle auf einem Schlag veröffentlicht, sondern es erscheint wöchentlich immer ein neue Folge. Die erste Episode ist hierzulande ab 16. Januar verfügbar, die letzte am 13. März.

The Last of Us Staffel 1 - Termine aller Episoden auf Sky und Wow

The Last of Us - Folge 1 : In der Nacht zum 16. Januar

: In der Nacht zum The Last of Us - Folge 2 : In der Nacht zum 23. Januar

: In der Nacht zum The Last of Us - Folge 3 : In der Nacht zum 30. Januar

: In der Nacht zum The Last of Us - Folge 4 : In der Nacht zum 6. Februar

: In der Nacht zum The Last of Us - Folge 5 : In der Nacht zum 13. Februar

: In der Nacht zum The Last of Us - Folge 6 : In der Nacht zum 20. Februar

: In der Nacht zum The Last of Us - Folge 7 : In der Nacht zum 27. Februar

: In der Nacht zum The Last of Us - Folge 8 : In der Nacht zum 6. März

: In der Nacht zum The Last of Us - Folge 9: In der Nacht zum 13. März

Ab welcher Uhrzeit sind die Folgen verfügbar? Dazu gibt es noch keine offizielle Angabe für Deutschland. Da die Folgen auf HBO allerdings stets um 9pm EST ausgestrahlt werden, gehen wir davon aus, dass sie entsprechend ab 3 Uhr morgens bei uns verfügbar sind. Folge 1 würde dann also am 16. Januar um 3 Uhr morgens auf Sky erscheinen.

Den deutschen Trailer zur Serie seht ihr hier:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Sprache, Untertitel, Länge der Folgen und weitere Infos zur The Last of Us-Serie

Sprachen auf Sky/Wow: Deutsch, englisches Original sowie optional mit deutschen oder englischen Untertiteln

Deutsch, englisches Original sowie optional mit deutschen oder englischen Untertiteln Episoden-Längen (laut Sky): Episode 1 ca. 83 Minuten, Episoden 2 bis 9 je ca. 60 Minuten

Episode 1 ca. 83 Minuten, Episoden 2 bis 9 je ca. 60 Minuten Genre: Abenteuer, Horror, Action

Abenteuer, Horror, Action Regie : Kantemir Balagow (Pilot), Ali Abbasi, Jasmila Žbanic, Neil Druckmann

: Kantemir Balagow (Pilot), Ali Abbasi, Jasmila Žbanic, Neil Druckmann Writer: Neil Druckmann, Craig Mazin

Darum geht es in der Story: Die erste Staffel der The Last of Us-Serie soll die kompletten Ereignisse des gleichnamigen Spiels von Naughty Dog abdecken. In der Serie bzw. im Spiel wurde die Welt von einem verheerenden Pilz namens Cordyceps dahingerafft. Die meisten Menschen sind entweder tot oder machen als aggressive Pilzmutanten Jagd auf die wenigen Überlebenden. Inmitten dieses postapokalyptischen Chaos begleiten wir den Mittvierziger Joel (gespielt von Pedro Pascal), der die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey) aus einer Quarantäne-Zone schmuggeln soll.

Alle weiteren Infos zur Serie, zum Cast und mehr findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht.