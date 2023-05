The Plucky Squire ist der größte Geheimtipp vom PS5-Showcase: Verpasst ihn bloß nicht

Das Action-Adventure The Plucky Squire nimmt uns mit in die Geschichte eines lebendigen Märchenbuchs. Nachdem der heimtückische Grummweil es satt hat, als Bösewicht des Buches immer zu verlieren, schmeißt er den guten Tüpfel kurzerhand aus den Seiten heraus und verändert damit die Geschichte. Um doch ein Happy End zu schreiben und seine Freunde zu retten, muss sich unser Held in den Kampf stürzen, Rätsel lösen und Aufgaben erledigen.

Dazu ist es nötig, immer wieder zwischen 2D- und 3D-Welten hin und herzuspringen. Das bringt nicht nur visuell, sondern auch spielerisch ordentlich Abwechslung rein. Während wir im einen Moment noch als 3D-Figur Hüpfpassagen meistern, müssen wir uns im nächten Moment zweidimensional an der Wand entlanghangeln, um weiterzukommen. Diese Mechanik erinnert etwas an The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, während die 3D-Welt optisch auch aus It Takes Two entsprungen sein könnte.

Zusammen mit dem schön und kreativ gestalteten Bilderbuch macht das Spiel jetzt schon im Gameplay-Trailer vom PlayStation Showcase eine wirklich gute Figur.

The Plucky Squire wird von All Possible Futures entwickelt und über Devolver Digital vertrieben. Das Singleplayer-Abenteuer erscheint 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC.