The Talos Principle 2 könnte das größte Rätsel-Highlight 2023 werden

Knapp neun Jahre nach dem ersten Teil veröffentlicht Croteam noch dieses Jahr The Talos Principle 2 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Wie im Vorgänger steuert ihr dabei einen humanoiden Roboter und müsst eine Vielzahl von kreativen Rätseln wie in den Portal-Spielen lösen.

Darüber hinaus erzählt das Spiel aber eine philosophische Geschichte, in der es um den Wert des Lebens geht. Der erste Trailer dürfte bei Rätsel-Fans große Vorfreude auslösen. Die Umgebungen sehen nämlich richtig gut aus und auch die Levels scheinen echte Herausforderungen zu bieten. Scheinbar könnt ihr die Gravitation beeinflussen und so an Wänden hochgehen.