The Witcher: Blood Origin - Netlix zeigt erste Szenen der neuen Serie

Mit The Witcher: Blood Origins erzählt Netflix die Vorgeschichte des Witcher-Franchises in Serienform. Die Handlung ist 1200 Jahre vor Geralt, Yennefer und Co. angesiedelt. Die Serie soll am 25. Dezember starten und jetzt wurde ein erster Teaser veröffentlicht, der einen Teil des bekannten Cast in Aktion zeigt.